Ружья, жеребята и теленок – призы якутской лайке

В субботу, 26 марта, в с.Аллага Сунтарского улуса состоялась Первая Республиканская монопородная выставка-выводка якутской охотничьей лайки. Это первое крупное мероприятие, проведенное на Земле Олонхо в Год 100-летия образования Якутской АССР, Год культурного наследия народов России, Год Матери в Республике Саха (Якутия), Год Семьи в Сунтарском улусе. Выставка посвящена памяти Георгия Павловича Коротова, уроженца Сунтарского наслега Хочинского улуса (ныне – Аллагинского наслега Сунтарского улуса), первого доктора сельскохозяйственных наук из народа саха, организатора Третьей Межрайонной выставки охотничьих собак 1946 г. в г. Якутске.

Инициаторами выставки выступили члены клуба Якутской охотничьей лайки Дмитрий Иванов, Евдокия Павлова, Роман Степанов, Семен Уткин и Николай Петров, организовала столь крупное мероприятие администрация Аллагинского наслега (глава – Николай Спиридонов) при содействии администрации Сунтарского улуса, местных жителей, многочисленных спонсоров, членов ватсап-группы «Саха булчут ыттара», родных и близких Г.П. Коротова.

Всего в этом весеннем мероприятии любителей охоты с собакой приняло участие 79 собак 53 владельцев из Сунтарского, Мирнинского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Горного и Хангаласского улусов. Выставка прошла на одном дыхании. Все участники, гости и жители Аллаги единодушно отметили высокую степень организации выставки, безупречную работу судейской коллегии, подготовленность участников. Следует отметить, что в работе выставки приняли самое активное участие глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, руководитель охотничьего клуба «Кыымаан» Александр Тастыгин.

В рамках выставки прошли турнир по стрельбе из пневматической винтовки и Круглый стол, посвященный Г.П. Коротову.

После пяти с лишним часов непрерывной работы судей и экспертов определились победители, которые были награждены медалями, кубками и ценными призами от спонсоров и родственников Г.П. Коротова. Вот они – чемпионы и призеры:

Младшая группа, суки

1 место – Кыраһа, Кирилл Гаврильевич Платонов, Мальжегар – жеребенок от СХПК “Тэрис”

2 место – Хатыы, Владимир Владимирович Федоров, Нюрба – авторский нож от кузнеца Спартака Петрова

3 место – Ниара, Аркадий Эдуардович Иванов, Мальджегар Нюрбинского – денежный приз от ватсап-группы “Саха булчут ыттара”

Младшая группа, кобели

1 место – Кырса, Николай Владимирович Львов, Кюндяйя – жеребенок от члена судейской коллегии Р.Р.Степанова

2 место – Бойбох, Семен Николаевич Григорьев, Мальджегар Нюрбинского– спальный мешок от Ольги Шац-Ильиной, внучки Г.П.Коротова

3 место – Өргөс, Яков Степанович Иванов, Хадан – денежный приз от ватсап-группы “Саха булчут ыттара”

Старшая группа, суки

1 место – Найда , Тимофей Федотович Егоров, Тойбохой – карабин Сайга-308 от родственников Г.П.Коротова

2 место – Хотууса, Николай Семегович Чириков, Аллага – жеребенок от жителей п.Аллага Сергея Иванова, Валентина Петрова.

3 место – Кыанар, Анатолий Павлович Григорьев, Эльгяй – охотничий костюм от клуба “Кыымаан”

Старшая группа, кобели

1 место – Дружок, Иван Александрович Павлов, Бордон – карабин «Вепрь» от главы Аллагинского наслега Спиридонова Н.В.

2 место – Байкал, Петр Егорович Васильев, Нюрба – карабин СКС от главы Сунтарского наслега Григорьева А.В.

3 место – Уолчан, Николай Иванович Саввинов, Мальджегар Нюрбинского – ружье ИЖ -27Е от жителей Аллагинского наслега

Абсолютный победитель – Дружок, Иван Александрович Павлов, Бордон – собачий ошейник с GPS-навигатором и сертификатом на карты