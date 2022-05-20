Русский театр закрывает свой сезон грандиозной постановкой

Государственный Академический Русский драматический театр им А.С. Пушкина закрывает 131-ый театральный сезон 6 июня 2022 г. в День рождения величайшего поэта и публициста Александра Сергеевича Пушкина и День Русского языка. В этот день театр традиционно дарит своим зрителям постановку по произведению Александра Сергеевича.

В этом году выбор пал на знаменитую поэму «Полтава», отрывки из которой и легли в основу программы. Поэма написана в 1828 году. Это поэтическая летопись одной из важнейших страниц истории Государства Российского – победе русского войска под командованием Петра I в Полтавской битве 1709 года над шведами и Карлом XII, и предшествующих битве событиях. История рассказана Пушкиным сквозь людские судьбы и поступки. Безжалостно раскрывает автор нутро украинского гетмана Мазепы, перешедшего на сторону врага и предавшего Россию и Петра I. При этом это не только история о войне, это история и о трагичной любви.

В день рождения поэта зрители смогут насладиться удивительной поэтической музыкой строк Пушкина, соединенных с музыкой реальной – участие в литературно-музыкальном вечере примет давний друг Русского театра – Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

БИЛЕТЫ можно приобрести в:

— в кассе, 10:00-19:00 (без перерыва и выходных)

— онлайн на GARDT.ru

— на yakutskgo.ru

— билеты доступны по программе #пушкинскаякарта

— тел. Для справок 42-46-91, 32-52-06

Театр в соцсетях: https://t.me/GARDTpushkinaYKT ; vk.com/gardt_yakutsk