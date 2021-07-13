Русский театр Якутии отправится на престижные гастроли

В рамках программы Минкультуры РФ Русский театр имени Пушкина покажет свои спектакли во Владивостоке

Во Владивостоке состоялась встреча председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Тарасенко с заместителем председателя правительства Приморского края Еленой Бронниковой, стороны договорились о взаимном сотрудничестве в рамках предстоящего Восточного экономического форума, а также обсудили участие Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина в гастрольном плане Минкультуры РФ во Владивостоке. Также прозвучало предложение об участии якутских фильмов в Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» во Владивостоке в 2022 году.

Детали предстоящих гастролей ГАРДТ им. А.С. Пушкина обсудили на встрече с художественным руководителем ГАУК «Приморский Академический краевой драматический театр им. М. Горького», народным артистом России Ефимом Звеняцким.

Гастроли состоятся с 19 по 30 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Приморский Академический краевой драматический театр им. М. Горького предоставит свою сцену старейшему театру Дальнего Востока.

Русский театр планирует сыграть для приморского зрителя одни из лучших своих спектаклей: «Два берега одной победы», «Барышня-крестьянка», «Очи черные», «Тетки», «Слишком женатый таксист», «Я буду ждать, даже если не придете» и др., а также несколько самых популярных спектаклей для детей.

По итогам встречи с руководителем Театра драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской Андреем Борисовым поддержано предложение о приезде Русского драмтеатра в Уссурийск в рамках приморских гастролей.

Во встрече со стороны Якутии также приняли участие заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина, директор и художественный руководитель Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина Александр Лобанов.