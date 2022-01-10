Русский театр Якутии открыл выставку к 200-летию Достоевского

Уникальная фотовыставка «Достоевский: зарисовки» к 200-летию Федора Достоевского открылась в Русском драматическом театре им А.С. Пушкина. Актеры театра воплотили персонажей произведений одного из самых загадочных русских писателей.

Над созданием фотозарисовок работала целая команда — фотограф, гример, режиссер, художник по костюмам… Автор идеи — директор и художественный руководитель театра Александр ЛОБАНОВ.

«В прошлом году театр отметил свое 130-летие, сезон был очень насыщенным — от новых сложных постановок до продолжительных гастролей. В 2021 году Россия отмечала 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Кто-то считает его безумцем, кто-то гением, но факт остается фактом — его имя, особенно зарубежном, уже фактически синоним русской литературы. Проектом «Достоевский: зарисовки», который состоялся благодаря помощи Банка «Агора», мы постарались передать атмосферу его произведений. Надеюсь, зрители оценят. Кроме того, выставка станет первым шагом к появлению в репертуаре имени Достоевского…», — рассказал Александр Лобанов.

Фотографом выступила актриса театра Елена СУЛАК, для которой это не первый опыт создания уникальных фотопроектов для Русского театра.

«К работе мы приступили в октябре, когда вернулись с гастролей из Владивостока, но идея витала давно. До этого мы уже выпустили два фотопроекта. На первом этаже театра представлена выставка об эмоциях — «Чувство № 9», в инстаграме театра зрители очень тепло приняли наш проект «БЕЗсценные», где мы говорили об уже сыгранных ролях. И наконец у нас появилась возможность, как точно выразился заслуженный артист России Эдвардас КУПШИС «создать зарисовки на персонажей Достоевского». Для нас это был первый опыт создания образов с нуля. Актёры готовились, читали, смотрели постановки, фильмы, даже оперы, чтобы максимально точно воплотить свих героев. И когда в кадре они создавали своих героев- происходила настоящая магия», — рассказала Елена Сулак.

Зрители увидят героев произведений «Подросток», «Преступление и Наказание», «Кроткая», «Братья Карамазовы», «Игрок», «Идиот», которых воплотили актеры Александр КАБУНОВ, Илья ДАНИЛЕВСКИЙ, Татьяна МЕДВИНСКАЯ, Ксения ЗЫКОВА, Наталья ЛУКЬЯНОВА, Эдвардас КУПШИС, Дарья РОКАЧЕВА, Марина СЛЕПНЕВА, Екатерина НАРЫШКИНА, Степан ФЕДОРЕНКО, Евгений ЗОЛОТУЕВ, Александр ЛОБАНОВ. Идея проекта — Александр Лобанов, куратор проекта — Андрей ГАБЫШЕВ, фотограф — Елена Сулак, художник по костюмам — Евдокия СОТНИКОВА, ассистент художника по костюмам — Татьяна БЕЛОУСОВА, художник по гриму и графика — Александра ТАРАСОВА.

Выставка «Достоевский: зарисовки» представлена для всех зрителей Русского театра им А.С. Пушкина в фойе (2 этаж) и будет действовать до конца сезона.