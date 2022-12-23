Русский театр выпускает спектакль «Малыш и Карлсон»

Русский театр им. А.С. Пушкина выпускает премьерный спектакль «Малыш и Карлсон».

Государственный Академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина выпускает премьеру спектакля «Малыш и Карлсон». Премьера состоится 24 и 25 декабря и будет идти все новогодние праздники со 2 по 8 января.

Инсценировку знаменитой книги Астрид Линдгрен о приключениях двух друзей Малыша и Карлсона написала актриса театра Ксения Зыкова. Перевод со шведского Л.Лунгиной. Как рассказывают в Русском театре, это будет музыкальная сказка для семейного просмотра, в которой будут песни, танцы и необычные технические приемы, которые обязательно удивят юных зрителей. По сюжету в обычной квартире в Стокгольме на самой обыкновенной улице живёт самая обыкновенная семья по фамилии Свантесон – мама, папа и мальчик Малыш. И этот самый обыкновенный Малыш мечтает о самом обыкновенном друге – собаке. Но внезапно к нему в окно залетает забавный толстенький человечек с пропеллером за спиной. И зовут его Карлсон. Он умеет летать, обожает шутки, варенье, «низводить домомучительниц»… Двух лучших друзей Малыша и Карлсона ждут веселые приключения, укрощение грозной фрекен Бок и встреча с настоящими воришками.

Режиссером постановки выступил главный режиссер Нерюнгринского театра Александр Иванов, для которого это первый опыт сотрудничества с Русским театром им. А.С. Пушкина.

— Осенью в Нерюнгринский театр кукол на гастроли приезжал Русский театр им. А.С. Пушкина, и директор театра Александр Лобанов предложил мне эту постановку. Совместно с актрисой театра Ксенией Зыковой мы переработали материал, выбрали сцены. Подготовка началась осенью, со мной работала художник Оксана Адамова, с которой мы знакомы по работе в Театре кукол Нерюнгри. Мы остановились на черном кабинете, воспользовались тем, что в театре есть круг. Любая сказка, особенно перед Новым годом, должна дарить ощущение чуда и предвкушение праздника. Карлсон – это некое мифическое существо, который появился, чтобы помочь Малышу. А то, как он себя ведет, взрослые и дети воспринимают по-разному. Спектакль подарит много хороших впечатлений и усилит новогоднее настроение, — рассказывает режиссер.

Главную роль Карлсона исполнит актер Русского театра им. А.С. Пушкина Александр Сердюков.

— По сценам мы развели сказку дня за четыре. Текст я даже не учил, он в голове очень быстро отложился, были флешбеки из детства, когда я читал книгу. По большому счету Карлсон — это я и есть. Он вечный озорник, но иногда он все же бывает тоскует один на крыше. Сказка даст нам возможность вспомнить, какими мы были в детстве, ведь все мы в детстве озорничали. Любая сказка — это возвращение в мир детства, я хочу, чтобы зритель вспомнил себя ребенком, не грустил об ушедшем времени, а просто вспомнил и мило улыбнулся вместе с нами. Для детей тут будет много поучительного, — рассказал актер.

Начало спектаклей: 24, 25 декабря в 11.00; 2 января в 13.30; с 3 по 8 января в 11.00 и в 13.30 .

Билеты:

— касса (10:00-19:00, без пер. и выходных), тел:42-46-91

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