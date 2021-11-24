Русский театр выпускает мистическую премьеру!

Государственный академический театр им А.С. Пушкина выпускает премьеру — музыкальную сказку по мотивам произведения Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». Премьера состоится 25 и 26 декабря.

К новогодним праздникам Русский театр по традиции выпускает яркую музыкальную сказку. В этом году театр готов снова удивлять своих маленьких зрителей и их родителей. В спектакле будут трюки, необычные декорации и костюмы, немного волшебства и, конечно, уникальные песни, которые артисты будут исполнять только вживую. По словам директора театра Александра Лобанова, режиссер спектакля Андрей Габышев в тандеме с художником Андреем Волковым создали невероятно красивый готический, несколько Бёртоновский мир старой доброй Британии.

«Кентервильское привидение» драматурга Дениса Коваленко — это забавная поучительная история, которая произошла в старинном английском замке рода Кентервилей. В Старый свет прибывает типичная, современная американская семья за бесценок купившая огромный замок. Правда, в качестве бонуса семейству достается крайне необычный сосед — настоящее привидение, именующее себя «истинным зловещим ужасом», и то и дело гремящее цепями. Привидение застряло в замке на долгих 300 лет, и уже смирилось с отведенной ему ролью, но что если истинная дружба, милосердие и любовь все изменят? И так ли страшен Кентервильский призрак, как его малюют?

Сказочно-юмористическая повесть «Кентервильское привидение» Оскара Уайльда была написана в 1887 году, именно на ее основе драматург Денис Коваленко и создал эту пьесу. Вышла смешная, трогательная история о столкновении двух миров — реального и потустороннего, а еще о доброте и неравнодушии, об одиночестве и безграничной вере в чистоту человеческой души.

Авторы:

Драматург — почетный работник культуры г. Москвы Денис Коваленко.

Режиссёр — постановщик — отличник культуры РС(Я) Андрей Габышев

Сценография и костюмы – Андрей Волков (г. Мирный)

Композитор — Кирилл Лукин (г. Москва)

Музыкальное оформление — отл. культуры РС(Я) Иван Чайка

Хореография – засл. арт. РС(Я) Алла Бузмакова

Видео оформление — отл. культуры РС(Я) Вячеслав Ефимов

Спектакль состоится:

— 25, 26 декабря в 11:00

— 2 января в 13:30

— 3, 4, 5, 6, 8, 9 января в 11:00 и 13:30

— 7 января 11:00,

Билеты:

— В кассе театра — с 10:00 до 19:00 (без перерыва и выходных), информация по тел: 42-46-91, 32-52-06

— На ГАРДТ.РФ