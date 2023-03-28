Русский театр принял участие в сборном концерте ко Дню театра

Коллектив Русского театра имени А.С. Пушкина принял участие в концертной программе к Международному дню театра, которая прошла в Саха театре им. П.А. Ойунского вечером 27 марта. Сборы от продажи билетов на концерт были направлены в помощь участникам СВО и их семьям.

27 марта в Саха театре состоялся концерт, посвященный Международному дню театра. Участие в концерте приняли практически все республиканские театры, а также студенты образовательных учреждений сферы культуры.

Русский театр представил два концертных вокальных номера – отрывки из музыкального концерта театра «От героев былых времен» в исполнении актрис Ксении Зыковой и Марии Лариной. Зрителям был представлен дуэт Ксении и Марии с песней «Марьюшка» и пронзительная сольная песня Марии Лариной «Песня женщины». Оба номера вызвали овации зала. Ведущим концерта стал главный голос республики, заслуженный артист Якутии Степан Федоренко.

Участников и зрителей поприветствовали министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов и Государственный советник Якутии, режиссёр Андрей Борисов. Министр поздравил работников театров с профессиональным праздником, поимённо назвав всех, кого наградили на днях, в День работника культуры, в Зале Республики дома правительства, а также отметил, что работники культуры республики принимают активное участие в поддержке бойцов СВО.

— Якутия – театральный регион. Мы не просто следуем тенденциям, мы их задаем. Я искренне горжусь успехами и победами каждого театра и благодарен, что работники театров решили провести свой праздник именно в таком формате. Собрана сумма – 350 тысяч рублей, которую отрасль культуры Якутии передает в Северо-Восточный Фонд помощи и поддержки Донбасс, — отметил министр.

В концерте приняли участие: артисты Русского театра им. А.С. Пушкина Ксения Зыкова, Мария Ларина, заслуженный артист РС(Я) Степан Федоренко, Саха театра им П.А.Ойунского, воспитанники театральной студии «Талаан» Саха театра, Театр оперы и балета, народный артист РС(Я) Григорий Петров, Театр КМНС, ТЮЗ, детская музыкально-театральная студия «Тускул» ТЮЗа, солист театра эстрады Эрхаан, Театр танца, Якутский колледж культуры им. А.Д. Макаровой, Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии», солисты балета ГТОиБ Николай Попов и Ксения Лукина, Театр кукол г.Нерюнгри, Арктический институт культуры и искусств, хор ГТОиБ, Театр Олонхо.