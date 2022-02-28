Русский театр приглашает на премьеру спектакля

Государственный академический русский драматический театр приглашает на премьеру спектакля «АКАДЕМИЯ СМЕХА» Коки Митани. Премьера комедии состоится 4 и 5 марта в 18.00.

«Что-то не так в нашем королевстве, если ты не можешь свободно писать так, как тебе хочется». Японский драматург, сценарист, актер и режиссер Коки Митани

Это остроумная философская история с, на первый взгляд, весьма простым сюжетом. Итак, 1940 год, Япония. Типичный драматург приходит на прием к цензору, чтобы получить добро на постановку своей новой пьесы. И все бы хорошо, но цензор – отставной военный, и в должности он первый день. А премьера у драматурга назначена уже через две недели. Как успеть, если суровый цензор внезапно стал вносить одну правку за другой?

Это не просто блестящая комедия с тонким юмором, это спектакль-разговор, где глубокие философские мысли сплетаются с обыденными рассказами, ровно как в жизни. Это спектакль — поединок двух умов и характеров, которым суждено ровно за семь дней создать что-то необычайное, открыв в самих себе что-то доселе неизведанное.

Коки Митани в своей пьесе задает беспощадно прямые и острые вопросы, иронично обнажая нашу действительность. Ведь хочется уже понять, «почему же считается предосудительным заставлять людей смеяться?».

Премьера – 4 марта 2022 г.

Возрастное ограничение – 16+.

Режиссер- постановщик- Владислав Мичурин.

Художник- постановщик – Александра Тарасова.

Музыкальное оформление — Иван Чайка.

Художник по контенту- Вячеслав Ефимов.

Хореография- Алла Бузмакова.

В главных ролях: заслуженный артист Якутии Дмитрий Трофимов и Евгений Кузьмин

Билеты в кассе театра и на ГАРДТ.РФ. Касса работает с 10:00 до 19:00 (без перерыва и выходных). Информация — 42-46-91, 32-52-06.

Начало спектакля в 18.00