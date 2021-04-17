Русский театр представил «Запасной аэродром»



16 апреля на сцене Государственного Академического Русского Драматического Театра имени А.С.Пушкина состоялась премьера спектакля «Запасной аэродром» по произведению известного писателя, драматурга Владимира ФЕДОРОВА в постановке народного артиста РФ, лауреата государственных премий СССР и РФ, обладателя «Золотой Маски» Андрея БОРИСОВА. Пьеса была написана специально для Русского театра и поставлена к 70-летию Владимира Николаевича.

Главные роли исполнили Степан БЕРЕЗОВСКИЙ, Александра САЛИХ, Екатерина НАРЫШКИНА, Дайаана ТУМУСОВА, Мария ЛАРИНА, Дмитрий ЮРЧЕНКО, Дмитрий ТРОФИМОВ, Степан ФЕДОРЕНКО, Ксения ЗЫКОВА, Елена СУЛАК, Алла БУЗМАКОВА, Марина СЛЕПНЕВА и другие.

Режиссер- постановщик – Андрей БОРИСОВ, режиссер – Андрей ГАБЫШЕВ, художник- постановщик – Михаил ЕГОРОВ, художник по костюмам – Сардана ФЕДОТОВА.



Сюжет рассказывает о строительстве одного из аэродромов авиатрассы «АЛСИБ» репрессированными, осужденными по так называемым «политическим статьям». В обычной жизни герои спектакля были актрисой, портнихой, врачом, пилотом, скульптором. Но они не сломлены духом и в тяжелых условиях вносят свой вклад в Победу. Не обошлось и без любовной линии…

После занавеса и поклона артистов на сцену был приглашен руководитель администрации главы и правительства республики Афанасий ВЛАДИМИРОВ:

— Наш Владимир ФЕДОРОВ родился в мае, в местности с очень поэтичным названием Таас Тумус. Он для нас сегодня не только юбиляр, но и герой, который прошёл сотни километров, чтобы найти богатства земли, он журналист, редактор, который многие годы рассказывал нам, стране, миру, о наших тружениках, крае, горячих сердцах, которые готовы творить добро и любить, как он делает со страниц своих произведений.

Владимир Федоров за заслуги в развитии современной якутской литературы, за большой вклад в театральную драматургию и многолетнюю творческую деятельность награжден Почётным званием «Народный писатель Республики Саха (Якутия)».

«Для меня сегодня очень волнительный день! Конечно, очень тронут и взволнован. Выражаю огромную благодарность руководству нашей республики, которое решило, что я достоин этого звания, писателям республики, сенатору Александру Константиновичу АКИМОВУ, который выступил инициатором и приложил руку к этому и, конечно, Русскому театру, без которого перед вами бы не стоял Народный писатель Якутии, его артистам, которые сумели донести до зрителя то, что я писал. Знаете, любая пьеса – это полуфабрикат, должно произойти тройственное соединение пьеса–режиссер–актеры. Спасибо вам всем, тем кто пришел сегодня и разделил со мной эту радость!», — поблагодарил писатель.

Спектакль «Запасной аэродром» ещё будет представлен сегодня, 17 апреля с 18.00 часов на сцене ГАРДТ им.ПУШКИНА



Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании данного материала администрации Государственного Академического русского драматического театра имени ПУШКИНА.

