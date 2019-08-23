Русский театр первым открывает театральный сезон

1 сентября старейший театр республики Государственный Академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина открывает новый театральный сезон. Для театра предстоящий сезон станет уже 129-м.

Новый сезон Русский драмтеатр по доброй традиции открывает спектаклем по произведению Александра Пушкина. В этом году это премьерный спектакль «Капитанская дочка» (12+). Спектакль посвящен 220-летию со дня рождения великого русского поэта.

Спектакль стал современным прочтением знаменитого произведения Пушкина из цикла «Повести Белкина». Благодаря двум творческим тандемам: режиссера из Алтая Ирины Астафьевой и режиссера по пластике Александра Пучкова, а также художника-постановщика из Санкт-Петербурга Елены Жуковой и художника по свету Александра Рязанцева, на сцене ГАРДТ была воплощена «почти сказка», а именно так создатели характеризуют жанр этого светлого и доброго спектакля.

Сентиментальная деревенская история любви. Желание дочери помещика — 17-летней Лизы, увидеть красавца Алексея — выпускника Московского университета, сына соседа-дворянина, заставляет девушку переодеться в крестьянское платье и выдать себя за служанку Акулину. Встреча молодой пары приводит к взаимным сильным чувствам. Но судьба распорядилась так, что их родители враждуют… Однако любовь приводит к миру, а розыгрыш Лизы счастливо раскрывается.

Воссоздание реальности на сцене заменяется миром игры, имеющим свои собственные правила. По определению самого режиссера, получилась «легкая водевильная история вне времени».

Спектакль состоится 1 сентября. Начало в 18.00.