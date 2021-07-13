Русский театр открыл продажу на спектакли нового сезона

Свой 131-й театральный сезон старейший театр Дальнего Востока – Государственный академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина традиционно откроет спектаклем по мотивам произведения Александра Пушкина. Билеты на спектакли сентября уже в продаже на ГАРДТ.РФ и в кассе театра.

В этот раз театр откроет сезон одной из самых любимых зрителями постановок «Барышня-крестьянка», которую зрители увидят 1 сентября. В главных ролях Евгений Кузьмин и Мария Ларина.

Далее 2 и 3 сентября зрители смогут увидеть премьерную постановку «Сорванец» Владимира Крылова. Громкая премьера состоялась на закрытии 130-го сезона Русского театра и в буквальном смысле потрясла зрителей. Балаганное представление, как было заявлено в программке, стало одним из самых запоминающихся премьер минувшего театрального сезона столицы. Постановкой театр отдал дань уважения первым актерам и постановщикам театра, которые более 130 лет назад впервые сыграли спектакль по данной пьесе, фактически начав с нее историю Русского театра в Якутске. В версии 2021 года, которую поставила режиссер из Барнаула Ирина Астафьева, артисты организовали самый настоящий джаз-бэнд. Весь спектакль идет в сопровождении живой музыки и вокала. В главных ролях: Марина Слепнева и Евгений Кузьмин.

4 сентября зрителей ждет еще одна премьерная постановка минувшего сезона, которая впервые была сыграна в новогодние дни — музыкально-драматический спектакль, основанный на песнях группы «Браво» «Я буду ждать, даже если не придете…». Спектакль также идет с живым вокалом. В главных ролях: Степан Федоренко/Илья Данилевский и Мария Ларина/Дарья Рокачева.

Продолжится сентябрь показами спектаклей «Тетки» — 5 сентября, «Капитанская дочка» — 9 сентября, «Слишком женатый таксист» — 10 сентября, «Очи черные» — 11 сентября, «Голодранцы и аристократы» — 12 сентября.

ПОЛНЫЙ РЕПЕРТУАР РУССКОГО ДРАМТЕАТРА ИМ.А.С. ПУШКИНА НА СЕНТЯБРЬ:

1 сентября — «Барышня- крестьянка» А.С. Пушкин (почти сказка)

2, 3 сентября — «Сорванец» Владимир Крылов (балаганное представление)

4 сентября — «Я буду ждать, даже если не придете…» А. Ячичурова (музыкально- драматический спектакль)

5 сентября — «Тетки» А. Коровкин (комедия-фарс)

9 сентября — «Капитанская дочка» А.С. Пушкин (повесть для театра)

10 сентября — «Слишком женатый таксист» Р. Куни (комедия)

11 сентября — «Очи черные» инсценировка Ярославы Пулинович повести Александра Куприна (ресторанный романс)

12 сентября — «Голодранцы и аристократы» Э.Скарпетта (комедия)

Для вас, ребята!

4 сентября — «Золушка» Е. Шварц (музыкальная сказка)

5 сентября — «Золотой ключик, или Приключение Буратино» А. Толстой (сказка)

12 сентября — «Волшебник Изумрудного города» А. Волков (сказка)

Начало детских спектаклей в 11.00, вечерних в 18.00. Работа кассы: 10.00-19.00, без перерыва и выходных. Информация по тел. 42-46-91, 32-52-06. Билеты также можно приобрести на ГАРДТ.РФ.