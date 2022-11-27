Русский театр наградили «Золотым дипломом»

Русский театр им. А.С. Пушкина (г. Якутск) наградили «Золотым дипломом» по итогам XX Международного театрального форума «Золотой Витязь». Церемония награждения состоялась 26 ноября в Москве. Награду получил директор и художественный руководитель Русского театра Александр Лобанов.

На фестивале Русский театр им. А.С. Пушкина представил один из новых спектаклей репертуара — «Запасной аэродром» по пьесе известного якутского драматурга Владимира Федорова. Постановку осуществил режиссер, народный артист России Андрей Борисов. Как отметил директор и художественный руководитель Русского театра, театр большое внимание уделяет постановкам на местную тематику.

— Это большая честь присутствовать на столь значимом и крупном театральном форуме, быть в числе награждаемых среди крупнейших и известнейших театров России. У Международного Славянского форума искусств несколько направлений, в рамках которых наградили художников, корреспондентов, кинодеятелей, актёров, театры. Уровень форума очень высокий. Лет 15 подряд говорили, что спектакли на патриотическую тему не модные. А мы в свою очередь писали пьесы с исторической, географической привязкой на местную тему, о Якутске. До этого был спектакль «Два берега одной Победы» об истории воздушной трассы «Алсиб», сейчас появился «Запасной аэродром», за который наш театр, режиссер Андрей Борисов удостоены «Золотого диплома». Членами жюри форума были отсмотрены сотни спектаклей. Для нашего театра, всего коллектива, всей труппы эта награда — серьезная оценка нашей работы, — рассказал Александр Лобанов.

По итогам театрального форума призами «Золотой витязь» были награждены за спектакль «Война и мир» Театр им. Е.Вахтангова (г.Москва) и Тверской театр кукол за кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». «Золотыми дипломами» форума были награждены: Государственный академический Малый театр за спектакль «Большая тройка (Ялта-45)»; народная артистка РСФСР Людмила Максакова (Театр Вахтангова) «За лучшую женскую роль»; народный артист РФ Валерий Кириллов (Театр им. Ф.Волкова) «За лучшую мужскую роль»; режиссер Евгений Цыганов (Московский театр Мастерская П.Н. Фоменко) «За лучшую режиссуру»; Белгородский театр кукол за кукольный спектакль «Шинель», Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова.

В этом году XX Международный театральный форум «Золотой Витязь» проходил с 18 октября по 26 ноября в Москве и городах России. Тематически форум разделён на историческую, духовно-патриотическую и социальную тему «Особенный театр». Торжественное закрытие годовой программы XIII Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь» и награждение лауреатов юбилейного XX Международного театрального форума «Золотой Витязь», а также вручение высших наград выдающимся мастерам в области театра, музыки, изобразительного искусства состоялось в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

Источник: Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина, пресс-служба МСФИ «Золотой Витязь»