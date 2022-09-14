Русский театр и Театр кукол Нерюнгри договорились о совместных проектах

В год празднования 100-летия ЯАССР Русский театр им. А.С. Пушкина принял решение сделать упор на продолжительные гастроли внутри Якутии, не выезжая за ее пределы. С аншлагами прошли показы спектаклей Русского театра в Нерюнгри. Более того два театра – Русский и Театр кукол договорились о совместных проектах и гастролях на 2023 год.

Гастроли Русского театра им. А.С. Пушкина проходят по промышленным районам Якутии – Нерюнгринскому и Алданскому. Так, с 7 по 11 сентября Русский театр с большим успехом гастролировал в Нерюнгри, где театр не был девять лет. Как рассказал директор и художественный руководитель Русского театра им. А.С. Пушкина Александр Лобанов, нерюнгринцы встретили коллектив очень тепло, по просьбам зрителей были даже сыграны дополнительные спектакли, назначены дневные показы, чтобы все желающие успели попасть на спектакли.

— Было много отзывов, что горожане соскучились по нашему театру, и очень рады, что мы приехали и показали наши спектакли. Более того, мы планируем заключить договор о сотрудничестве с Театром кукол Нерюнгри, чтобы мы чаще приезжали к ним. У них в 2023 году планируется крупный ремонт здания, мы сейчас договариваемся, чтобы в этот период их труппа на неделю приехала к нам с ответными гастролями. Это будет осень-зима 2023 года. Также мы договорились, что молодой режиссер их театра уже в этом сезоне поставит у нас сказку «Малыш и Карлсон», а директор и художественный руководитель Тетра кукол Петр Скрябин в январе приступит у нас к постановке сказки «Королевство кривых зеркал», которая выйдет в феврале, — рассказал Александр Лобанов.

Гастроли Русского театра состоялись в Нерюнгри с 7 по 11 сентября. Для зрителей театра сыграл спектакли «Капитанская дочка», «Тетки» «Золотой ключик, или приключения Буратино». С 13 по 17 сентября гастроли пройдут в Алдане, 16 и 17 сентября в п. Нижний Куранах.