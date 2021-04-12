12.04.2021
13:03
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Некролог

Русская община Якутии соболезнует

ОО «Русская община Якутии» выражает глубокое соболезнование Зое Хоюг-ооловне Шартан-оол – председателю Тувинской общины Якутии, семье, родным и близким, коллегам по поводу ухода из жизни Вячеслава Бадан-ооловича Шартан-оол. Мы потрясены этой печальной новостью. Разделяем боль утраты. Самые добрые воспоминания и светлая память о нем останутся в наших сердцах.

Соболезнования председателю Тувинской общины Якутии
Источник: ОО «Русская община Якутии»
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