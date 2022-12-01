01.12.2022
16:00
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Общество

Руслан Платонов поздравляет с днем основания Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«От имени Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  и от себя лично благодарю неравнодушных земляков, общественные организации, предпринимателей, волонтеров, сторонников партии, женщин и школьников, которые искренне оказывают всестороннюю поддержку нашим мобилизованным и их семьям. Якутяне показали единство, сплочённость и готовность прийти на помощь в любой момент. Наши бойцы встали на самоотверженную защиту Родины и мы сделаем все, чтобы ваши родные были обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем делать всё, что от нас зависит — во имя Победы! Мы с Вами»

Заместитель Секретаря Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель РИК ЯРО Партии Руслан Платонов

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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