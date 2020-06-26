Руслан Очиров, Дария Лаврова и Алексей Павлов рассказали о проблемах самозанятых

На этой неделе в социальных сетях и в СМИ вышел ролик Центра «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) посвященный проблемам самозанятых граждан.

Если вы собираетесь открыть свое маленькое дело или ваше хобби, приносящее доход, давно выходит за рамки подработки, рано или поздно перед вами встанет вопрос о легализации доходов. Но на первых порах бывает сложно вникнуть во все тонкости, которые возникают при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Может проще начать с малого?

Так, с 1 июля 2020 года в Якутии вводится новый специальный режим «Налог на профессиональный доход», который ещё называют налогом для самозанятых. Самозанятые это граждане, которые используют все блага предпринимательства, но при этом лишены бумажной и административной волокиты, ведь все процессы, начиная с регистрации совершаются через специальное мобильное приложение «Мой налог».

Съемкой и постановкой ролика занялась творческая платформа «Пространство», под руководством известного фотографа и видеооператора Алексея Павлова. Режиссер и сценарист ролика Владимир Мункуев.

Герои ролика – это таксист в исполнении Руслана Очирова, который работает на износ, но не может получить ипотеку, потому что его доход не задекларирован; кондитер — Дария Лаврова, у которой отказываются от покупки, потому что она не принимает оплату картой и не может выписывать чеки; В роли художницы, которая не может заключить договор с компанией, потому что им легче иметь дела с предпринимателем, чем с физическим лицом сыграла Мира Аргунова. Истории обычные и знакомые, но которые можно избежать, встав самозанятым.

«Актеры максимально соответствуют своим ролям. Мы решили взять известных предпринимателей, которые не понаслышке знают о проблемах, которые всплывают в ролике. Руслан Очиров – это знаменитый во «внедорожных» кругах специалист, член жюри разных авто конкурсов, Даша Лаврова — музыкант и певица, с недавних пор встала на путь предпринимательства и занимается кондитерскими изделиями, а Мира Аргунова, она и в жизни художник и предприниматель», — поделился Алексей.

Съемки проводились в пяти локациях. С идейной стороны не возникло больших трудностей, так как сами авторы в свое время прошли через ряд трудностей, чтобы открыть своё дело.

«Я занимаюсь бизнесом с 2008 года. Начинал с ООО, чтобы открыть свой счет и начать работать с государственными структурами. Получалось довольно сложно по отчётности и налогам. С 2012 года я зарегистрировался в качестве ИП. Сейчас, когда появился налог на самозанятых с 4%, я думаю, что начал бы свой бизнес именно с этого режима. Меня больше привлекает не сама ставка налога, а то, что можно открывать свои счета, принимать оплату картой, работать с терминалом, заключать договора — все блага ИП, но с минимальной отчетностью и процентной ставкой. А далее, с ростом оборотов я бы стал ИП, а потом и ЮЛ», — признается Алексей.

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно.

С подробной информацией о новом налоговом режиме можно ознакомиться на официальном портале Федеральной налоговой службы Npd.Nalog.ru или на Портале малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) Portal.b14.ru.