Руслан Федотов: Важно заложить защиту исторической правды и подвига народа в Конституцию

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), член фракции “Единая Россия” Руслан Федотов поделился своим мнением по поводу предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации

Якутяне чтят культурное наследие, традиции, мудрость и священную память предков, которые создавали наше единое многонациональное государство и великую культуру. Безусловно, важно заложить эти ценности в нашу Конституцию. Особое внимание уделено памяти предков и защите исторической правды. Например, в ст.67.1 п. 3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.





Уверен, что для будущих поколений россиян – сейчас мы должны внести эту статью в Конституцию. Никто не забыт – ничто не забыто.