РусГидро ввело в эксплуатацию ВИЭ-энергокомплексы

Сегодня в четырех населенных пунктах отдаленного Момского района Республики Саха (Якутия) РусГидро ввело в эксплуатацию современные объекты локальной энергетики – автоматизированные гибридные энергокомплексы общей мощностью 7,2 МВт, построенные с применением современных технологий на основе ВИЭ, систем накопления энергии и автоматизированного управления. В составе одного из энергокомплексов – крупнейшая в российском Заполярье солнечная электростанция установленной мощностью 1,5 МВт.

Команда на ввод в работу новых энергообъектов была отдана в режиме телемоста с площадки проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. В торжественной церемонии пуска приняли участие министр энергетики России Николай Шульгинов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Новые энергокомплексы возведены в якутских селах Кулун-Елбют, Хонуу, Чумпу-Кытыл и Сасыр, изолированных от единой энергосистемы России. Зимой температура на этих территориях опускается ниже отметки минус 60 градусов, поэтому надежность энергоснабжения здесь имеет особое значение.

Каждый энергокомплекс включает в себя современную высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, объединенные единой автоматизированной системой управления. Новые гибридные энергокомплексы заменят выработавшие свой ресурс дизельные электростанции с высоким расходом топлива. Планируется, что расход дорогостоящего и доставляемого по сложной транспортной схеме дизельного топлива сократится на треть, ежегодная экономия составит более 980 тонн.

Энергокомплекс в селе Хонуу включает в себя дизельную электростанцию мощностью 3300 кВт, солнечную электростанцию мощностью 1503 кВт, являющуюся крупнейшим объектом солнечной энергетики в российском Заполярье, а также систему накопления энергии мощностью 630 кВт и емкостью 550 кВт.ч. Энергокомплекс в селе Сасыр включает в себя дизельную электростанцию мощностью 600 кВт, солнечную электростанцию мощностью 233 кВт, систему накопления энергии мощностью 125 кВт и емкостью 100 кВт.ч. Энергокомплексы в селах Кулун-Елбют и Чумпу-Кытыл идентичны по своим параметрам, каждый из них состоит из дизельной электростанции мощностью 250 кВт, солнечной электростанции мощностью 103 кВт, системы накопления энергии мощностью 60 кВт и емкостью 50 кВт.ч.

Энергокомплексы построены в рамках механизма энергосервисного договора, заключенного в 2020 году между ООО «Комплексные энергетические решения» и АО «Сахаэнерго», входящим в Группу РусГидро. Механизм предполагает финансирование всех работ за счет средств инвесторов. Возврат инвестиций по соглашению с Правительством Республики Саха (Якутия) осуществляется за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не менее 15 лет, после чего энергообъекты перейдут в собственность Сахаэнерго. Эксплуатацию энергокомплексов будет осуществлять АО «Сахаэнерго».

Первыми проектами, реализованными РусГидро в рамках механизма энергосервисных договоров, стали энергокомплексы в селе Улахан-Кюель и городе Верхоянске. В целом АГЭК с использованием ВИЭ будут построены в 72 населенных пунктах в Якутии и в 7 на Камчатке. При этом общая мощность новых дизельных электростанций превысит 90 МВт, мощность ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт. Все работы планируется завершить в 2023-2025 гг.

Группа РусГидро в рамках исполнения положений Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года планомерно реализует проекты развития локальной энергетики с использованием возобновляемых источников энергии в децентрализованном секторе энергообеспечения на Дальнем Востоке. К настоящему времени кроме энергокомплексов в Верхоянске и Улахан-Кюеле введены в эксплуатацию ветроэлектростанции на Камчатке (с. Никольское и п. Усть-Камчатск) и Сахалине (с. Новиково), а также 22 солнечные электростанции в Якутии. Также успешно реализован проект по созданию ветродизельного комплекса в заполярном поселке Тикси, включающего в себя ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, а также современные дизель-генераторы мощностью 3000 кВт и накопители энергии.