РусГидро рассмотрит возможность строительства ЛЭП в Якутии

В рамках Восточного экономического форума РусГидро, Республика Саха (Якутия) и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проекта строительства линии электропередачи 110 кВ Сулгачи-Амга в рамках программы «Дальневосточная концессия».

В рамках соглашения РусГидро и Якутия совместно подготовят обосновывающие материалы, подтверждающие перспективные нагрузки Центрального энергорайона энергосистемы Якутии и целесообразность реализации проекта строительства ЛЭП 110 кВ Сулгачи-Амга. В дальнейшем новый энергосетевой объект будет включен в Схему и программу развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия), что позволит при содействии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовить предложения по его реализации в рамках программы «Дальневосточная концессия».

Сегодня энергоснабжение Амгинского района Якутии обеспечивает ЛЭП напряжением 35 кВ, имеющая ограниченную пропускную способность, что затрудняет подключение новых потребителей и снижает надежность энергоснабжения. Решением проблемы является строительство ЛЭП 110 кВ Сулгачи-Амга протяженностью более 90 км и подстанции Амга. Для успешной реализации проекта строительства ЛЭП необходимо определить механизмы его финансирования. Таким механизмом, обеспечивающим окупаемость проекта, может стать заключение концессионного соглашения в рамках государственной программы «Дальневосточная концессия».

«Дальневосточная концессия» – это новый механизм государственно-частного партнерства, запущенный в сентябре 2021 года. Он направлен на ускоренное создание инфраструктуры для новых предприятий и социальных объектов.