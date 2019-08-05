Руководство ЖДЯ и автовокзала Якутска обсудили варианты сотрудничества

Сегодня, 5 августа, заместители генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Вячеслав Алексеев и Алексей Местников на встрече с директором автовокзала города Якутска Саргыланой Готовцевой обсудили вопросы сотрудничества в области организации перевозок пассажиров.

Как отметил заместитель генерального директора по инвестициям Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Вячеслав Алексеев, данный вопрос рассматривался в связи открытием пассажирского движения до станции Нижний Бестях и необходимостью предоставления жителям республики качественных услуг в сфере пассажирских перевозок. Участники встречи обсудили вопросы организации перевозок до станции Нижний Бестях и обратно с участием железнодорожного и автомобильного транспорта для проезда до города Якутска или из города Якутска. В ходе беседы были также затронуты вопросы организации перевозок пассажиров заречных групп районов с заездом на ж.д. вокзал Нижний Бестях.

Напомним, что 27 июля этого года состоялось открытие пассажирского движения до станции Нижний Бестях. Для удобства жителей республики разработана и реализована мультимодальная система перевозок пассажиров. При этой перевозке пассажир одновременно с оформлением железнодорожного билета дополнительно приобретает талон на автобус+катер (в летний до речного вокзала) или на автобус (в зимний период до автовокзала).

Единый билет можно оформить на сайте ОАО «РЖД», в кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» в летний и зимний периоды.