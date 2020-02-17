Руководство Якутии выражает соболезнование

Руководство Республики Саха (Якутия) выражает соболезнование по поводу безвременной кончины горячо любимого отца, дедушки и прадедушки, заслуженного работника народного хозяйства Якутии, ветерана государственного строительства, партийного деятеля Федорова Николая Федоровича.

Федоров Николай Федорович родился 1 августа 1932 года в селе Марха Нюрбинского района в обычной крестьянской семье. Его отец Сон Ги — Ги (Федор) приехал в наши края из Кореи. Женился на местной девушке, обзавелся семьей. Вместе с женой, уроженкой Таркайинского наслега Федоровой Матреной Федоровной родили 7 детей, вырастили и воспитали четверых детей и прожили в Мархе до самой смерти. Занимался охотой и, как многие корейцы, овощеводством. Результаты его труда особо пригодились в годы войны. Тогда, многих односельчан из колхоза «Коллективист» выращенные Сон Ги Ги овощи в буквальном смысле слова спасли от голодной смерти. Именно в те тяжелые для страны годы Николай Федорович на себе испытал все тяготы военного детства, когда с раннего утра до по поздние вечера трудился вместе с отцом на колхозных полях. В 1947 году пятнадцатилетний парень был удостоен высокой правительственной наградой и награжден медалью “За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны”.

В 1947 году Николай Федорович успешно окончил неполную среднюю школу, и родители отправили его для дальнейшей учебы в Вилюйское педагогическое училище. Затем служил три года на Камчатке в рядах Советской армии. После демобилизации решил продолжить учебу уже в Якутском педагогическом училище. После успешного его окончания вернулся в родную Марху и стал работать в школе.

Вскоре молодого специалиста, активного комсомольца избрали заведующим отделом и членом бюро Нюрбинского райкома ВЛКСМ. С этой поры началась его партийная работа. Одновременно он продолжил учебу на историко-филологическом факультете Якутского государственного университета и возглавил партийную ячейку Мархинской средней школы.

В 1963 году Николай Федорович был назначен инструктором организационного отдела Нюрбинского райкома КПСС. Через два года он стал заведующим этого отдела, а в 1968 году был назначен секретарем по идеологии Ленинского райкома КПСС, С 1972 по 1974 гг. – трудился вторым секретарем райкома.

В 1974 году Николай Федорович переехал вместе с семьей в Якутск, был назначен инструктором Якутского обкома КПСС. Уже через год инициативного работника приметил опытный первый секретарь Якутского обкома КПСС Гаврил Иосифович Чиряев и рекомендовал назначить его своим помощником. Николай Федорович проработал рука об руку с видным государственным деятелем ровно семь лет, до самой смерти Чиряева Г.И.

Затем с конца 1982 года возглавлял отдел обкома КПСС, а в 1985 году вернулся на родину в Нюрбу, где до выхода в 1988 году на пенсию был председателем Ленинского райисполкома совета народных депутатов.

Несмотря на проблемы со здоровьем его огромный опыт руководящей работы был востребован в дальнейшем в «Якутагропромстрое», Республиканской налоговой инспекции и Министерстве охраны природы РС(Я).

Заслуги Николая Федоровича перед родным Нюрбинским районом оценены по достоинству. Ему присвоено звание Почетного гражданина Таркайинского наслега и Нюрбинского района. За тяжелый труд в тылу во время Великой Отечественной войны, большие заслуги в социально-экономическом развитии республики он награжден множеством медалей и наград, включая почетное звание Заслуженного работника народного хозяйства РС(Я). Он – персональный пенсионер Российской Федерации.

Вместе со своей женой Евдокией Алексеевной они прожили в любви и согласии долгие 65 лет. Верная спутница жизни долгие годы работала в сфере здравоохранения. Они вырастили и воспитали двух достойных сыновей, каждый из которых проявил свои лучшие качества в профессиональной среде. Старший, Александр Николаевич, известный далеко за пределами страны ученый, кандидат географических наук, успешно работает заместителем директора Института мерзлотоведения. Младший, Евгений Николаевич, многие годы работал в комсомоле, возглавлял Якутский обком ВЛКСМ, в данное время работает заместителем руководителя Администрации Главы и Правительства РС(Я). Дети подарили своему отцу шесть внуков и восемь правнуков.