Руководство Якутии выражает соболезнование

Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу преждевременной кончины после продолжительной болезни на 61-м году жизни Заморщикова Михаила Иннокентьевича, ветерана государственной службы, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), заслуженного юриста Республики Саха (Якутия), государственного советника юстиции 1 класса в отставке. Светлая память о Михаиле Иннокентьевиче навсегда останется в наших сердцах. Разделяем горечь тяжелой утраты. Источник: https://sakha.gov.ru/news/front/view/id/3040719

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