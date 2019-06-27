Руководство Якутии выражает соболезнование

Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу преждевременной кончины после продолжительной болезни на 61-м году жизни Заморщикова Михаила Иннокентьевича, ветерана государственной службы, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), заслуженного юриста Республики Саха (Якутия), государственного советника юстиции 1 класса в отставке.
Светлая память о Михаиле Иннокентьевиче навсегда останется в наших сердцах. Разделяем горечь тяжелой утраты.