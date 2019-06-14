Руководство Якутии выражает соболезнование

Руководство Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование семье, родным, близким и коллегам в связи с кончиной после тяжёлой и продолжительной болезни доктора исторических наук, профессора, основателя высшего образования в области журналистики в Якутии Олега Дмитриевича Якимова.

Вклад Олега Якимова в развитие журналистики республики и средств массовой информации на якутском языке и языках малочисленных народов Севера неоценим. Он был профессионалом высочайшего уровня, всегда верным своим жизненным принципам. 21 год проработал редактором газеты «Социалистическая Якутия». Своё предназначение видел в служении обществу.

Добрая память об Олеге Дмитриевиче Якимове навсегда сохранится в сердцах якутян.