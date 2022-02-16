16.02.2022
15:04
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Культура

Руководство Саха театра встретилось с организаторами масштабного фестиваля

Об этом sakha_theatre пишет в своем Инстаграм.

Сегодня, 16 февраля 2022 года, руководство Саха театра встретилось с организаторами фестиваля «Территория. Якутск», проведение которого запланировано в городе Якутске с 02 по 08 июня 2022 года. На встрече стороны обсудили возможные площадки и форматы проведения программной части фестиваля с участием Саха театра.
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Фестиваль «Территория» @territoria_fest направлен на объединение профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, и на создание смотра, который познакомил бы зрителя с наиболее актуальным исполнительским искусством разных жанров. Масштабное мероприятие поддерживается ПАО «Полюс», крупнейшей золотодобывающей компанией России.

Фото: Из соцсетей
Источник: sakha_theatre
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