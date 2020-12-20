20.12.2020
16:30
123
Некролог
Руководство республики выражает соболезнования
Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ и правительство республики выражают соболезнования в связи с кончиной прокурора Республики Саха (Якутия) Олега НАРКОВСКОГО, который скончался после тяжелой болезни.
Олег Нарковский был настоящим профессионалом, был верен служебному долгу и внёс достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе.
Олег Нарковский был назначен прокурором республики в июне 2019 года. До назначения в республику служил в органах прокураторы Красноярского края. Прошёл путь от помощника прокурора района в г. Красноярске до заместителя прокурора Красноярского края.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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