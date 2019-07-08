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Руководство республики выражает соболезнование

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Правительство Республики Саха (Якутия), Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) выражают глубокое соболезнование руководителю Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Борисову Федору Михайловичу в связи с кончиной после продолжительной болезни горячо любимой матери Борисовой Евдокии Семеновны.

Руководство республики разделяет горечь невосполнимой утраты и скорбит вместе с Вами.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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