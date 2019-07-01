Руководство республики выражает соболезнование по поводу кончины директора Школы высшего спортивного мастерства Якутии Александра Игнатьева.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Правительство Республики Саха (Якутия), Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) выражают глубокое соболезнование и сочувствие руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) Маргарите Игнатьевой по поводу кончины после продолжительной болезни мужа, директора Школы высшего спортивного мастерства Игнатьева Александра Афанасьевича.

Александр Афанасьевич внёс большой вклад в развитие спорта высших достижений, в подготовку спортивных резервов и квалифицированных тренерских кадров. Велика его заслуга в создании единой непрерывной системы подготовки спортсменов высокого класса по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В тяжёлый час руководство республики разделяет боль и горечь утраты и желает мужества и терпения в эти трудные дни.