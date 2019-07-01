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Руководство республики выражает соболезнование

Руководство республики выражает соболезнование по поводу кончины директора Школы высшего спортивного мастерства Якутии Александра Игнатьева.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Правительство Республики Саха (Якутия), Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) выражают глубокое соболезнование и сочувствие руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) Маргарите Игнатьевой по поводу кончины после продолжительной болезни мужа, директора Школы высшего спортивного мастерства Игнатьева Александра Афанасьевича.

Александр Афанасьевич внёс большой вклад в развитие спорта высших достижений, в подготовку спортивных резервов и квалифицированных тренерских кадров. Велика его заслуга в создании единой непрерывной системы подготовки спортсменов высокого класса по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В тяжёлый час руководство республики разделяет боль и горечь утраты и желает мужества и терпения в эти трудные дни.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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