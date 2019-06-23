Руководство республики выражает соболезнование

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Правительство Республики Саха (Якутия), Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) выражают глубокое соболезнование и сочувствие Председателю Якутской городской Думы Альберту Семенову, его семье, родным и близким по поводу кончины на 88-м году жизни горячо любимого отца, мужа, дедушки Семенова Никандра Николаевича.

Потеря родных всегда невосполнимая утрата. В тяжёлый час руководство республики разделяет боль и горечь утраты и желает мужества и терпения в эти трудные дни.