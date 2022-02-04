Руководство Республики Саха (Якутия) соболезнует…
Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу безвременной кончины
Ивана Ивановича МЕСТНИКОВА,
талантливого организатора здравоохранения Республики Саха (Якутия), депутата Верховного Совета Якутской АССР XI созыва, заслуженного врача РСФСР и Республики Саха (Якутия), отличника здравоохранения СССР и Республики Саха (Якутия), почетного ветерана здравоохранения Республики Саха (Якутия), министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) с 1984 по 1990 годы, ветерана труда и тыла.
Иван Иванович Местников был уникальным хирургом, известным общественным и государственным деятелем Якутии. С его именем связано становление и развитие онкологической службы в республике и такое важное событие, как строительство Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины, дальнейшая работа которого доказала необходимость и состоятельность подобного специализированного лечебного учреждения на севере страны. Под непосредственным руководством Ивана Ивановича министерством здравоохранения были разработаны и приняты республиканские программы «Здоровье населения Якутской АССР до 2000 года», «Здоровье народностей Севера».
Иван Иванович принимал самое активное участие в создании централизованного медицинского архива при Республиканской больнице №1 – Национального центра медицины и музея здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Светлая память об Иване Ивановиче Местникове навсегда останется в наших сердцах. Разделяем горечь тяжелой утраты.
Руководство Республики Саха (Якутия)
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