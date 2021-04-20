Руководство Якутии выражает соболезнование

Руководство Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины на 76-ом году жизни Валерия Максимовича Шомоева, кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Валерий Максимович всегда был образцом беззаветного служения Родине, всю свою трудовую деятельность посвятил социально-экономическому развитию нашей республики. Он был яркой личностью и интересным человеком.

Валерий Максимович родился 10 апреля 1946 года в н.п. Борсой Ольхонского района Иркутской области. В 1977 году окончил Якутский государственный университет по специальности «инженер-строитель».

Трудовую деятельность в Якутии начал в 1971 году с должности плотника треста «Стройремонт». С 1983 года по 1989 год занимал должности от рядового мастера до заместителя начальника управления «Главякутстрой». С 1989 года по 1991 год работал заместителем председателя Якутского горисполкома. В 1992 году был назначен заместителем министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия). С 1993 года по 1998 год работал заместителем начальника ЛОРПа по строительству. С 1998 был назначен заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), возглавлял Межведомственную комиссию по ликвидации последствий наводнения весны 1998 года. С 1999 года по 2002 год – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Саха (Якутия).

Валерий Максимович, будучи заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия), внес значительный вклад в укрепление государственности республики. Его активная жизненная позиция и высокий интеллект нашли отражение в трудовой деятельности на руководящих постах.

В годы работы в должности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Саха (Якутия) заложил фундамент в обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

Память о Валерии Максимовиче Шомоеве навсегда останется в сердцах якутян.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Правительственная комиссия