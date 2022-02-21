Руководство педколледжа извинилось за просроченный йогурт в столовой

На прошлой неделе в редакцию Ykt Top обратились возмущенные родители, которые утверждали, что их детей в столовой Якутского педагогического колледжа имени Гоголева накормили просроченной молочной продукцией. Тогда директор сообщила, что в пищеблоке будет организована проверка.

Через неделю мы снова связались с руководством колледжа, нам рассказали об итогах проверки.

«В тот же день мы создали комиссию, проверили поступившую партию йогурта, 264 штуки. Наши работники заказывали ее 21 января, в документах был указан срок годности до 4 апреля 2022 года. Посмотрев первые три коробки, проверив соответствие сроков, принимавшие работники подписали документы. Потом дети ушли на дистанционку, все это время йогурты хранились в холодильнике», — сказала директор Надежда Мурукучева.

14 февраля дети вышли на учебу, и один из четвероклассников увидел на упаковке йогурта просроченную дату, о чем сообщил родителям, а те — классному руководителю.

«Управление Роспотребнадзора также было у нас, все проверили, посмотрели, больше никаких нарушений не было. Из той партии йогурта у нас осталась одна коробка, но на ней также указан срок годности до апреля 2022 года. Мы связались с поставщиком, которая тоже была удивлена, что в ее партии попалась просрочка. Она, конечно, извинилась, но работать с ней мы уже не будем. Также я приношу извинения всем родителям, мы постараемся больше не допустить подобной ситуации», — отметила руководитель колледжа.

На вопрос, почему данные о закупке не были отображены в системе «Меркурий», через которые ведется закупка, Надежда Мукуручева сказала, что ее проводила новая сотрудница и данные просто не успели внести в систему. Сейчас это замечание устранено.