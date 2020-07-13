Руководство мэрии своей некомпетентностью развалило все — застройщик

История Якутского комбината строительных материалов и конструкций неразрывно связана с развитием строительной индустрии Якутска. Одно из старейших предприятий города, которое имеет славные строительные традиции, претерпевает сейчас непростые времена. По мнению генерального директора АО ЯКСМК, заслуженного строителя России Сергея Викторовича СТАРОВОЙТОВА, неграмотный подход, отсутствие желания понять суть работы, извлечение интересов определенных застройщиков вразрез интересам горожан со стороны муниципальных властей, привели к начинающемуся кризису в сфере жилищного строительства в городе Якутске. SakhaLife предоставил трибуну Сергею Старовойтову.

— Очень грустно признавать тот факт, что человек, за которого я отдал свой голос два года назад, на которого я, профессионал своего дела, возлагал надежды, не то чтобы их не оправдал, а просто нас всех обманул. Всю свою жизнь проработал в родном городе, работал не с одним мэром – Ильей МИХАЛЬЧУКОМ, ЗАБОЛЕВЫМ Юрием, Айсеном НИКОЛАЕВЫМ. Наше предприятие всегда было ориентировано на удовлетворение потребностей простого жителя столицы. Всегда с мэрией у нас был конструктивный диалог, всегда чувствовалось желание помочь, был профессиональный подход команды к решению вопросов, касающихся строительства и ввода жилья. Раньше наше предприятие по производственным вопросам постоянно посещали мэры и курирующие заместители, они лично знакомились с производством материалов и технологиями. В ходе таких встреч, в прямом контакте решались сложные производственные вопросы. Ударными темпами строились многоквартирные жилые дома, осуществлялись совместные планы по дальнейшему развитию строительного комплекса города. Шаг за шагом выстраивалась градостроительная политика Якутска.

Но с Сарданой Владимировной АВКСЕНТЬЕВОЙ и ее командой совместная работа и диалог не получились с самого начала. Настолько непрофессионального и дилетантского подхода к работе я не встречал никогда за все долгие годы моей трудовой деятельности как строителя.

Недавно состоялось долгожданное совещание с застройщиками, которого мы ждали два года. Но и тут Сардана Владимировна не внесла никакого конструктива и ограничилась общими словами, не углубляясь в суть проблем, которые мы озвучили. Поверхностно пробежавшись по заданным вопросам и дав пространные поручения обычным исполнителям, мэр, даже не постаравшись вникнуть в суть проблем, в их масштаб и последствия, покинула совещание, не удосужившись резюмировать итоги. Тут же совещание покинул и заместитель мэра по строительству ГРИГОРЬЕВ, оставив более 30 крупных застройщиков наедине с самими собой.

Такого неуважительного отношения к себе мы не испытывали никогда. Но даже, несмотря на этот факт, высказав свои претензии и серьезные проблемы, с которыми сейчас столкнулись застройщики, мы предполагали, что, наконец-то лед тронется, и мы начнем конструктивно конструктивно работать, объединив усилия. Но, видимо, мэра это только взбесило, и вечером этого же дня всех застройщиков, которые высказывали свое мнение, исключили из состава рабочей группы в ватсапе. Группа была создана по инициативе Главного архитектурно-планировочного управления Окружной администрации 5 лет назад и позволяла в свое время оперативно решать многие проблемы, быстро получать ответы на вопросы. И вот теперь администраторы от мэрии всех неугодных с этой группы выкинула. Это как понять? Судя по всему, нам выдали «черную метку». Мы теперь остерегаемся, что нас начнут преследовать и ставить палки в колеса при оформлении нами разрешительной документации на строительство жилья. Это значит только одно – руководство города отказывается выполнять свою прямую обязанность- создавать условия для обеспечения горожан качественным жильем, поддерживать развитие строительного комплекса столицы.

Не секрет, что объем вводимого жилья в городе с приходом команды С.В. Авксентьевой снизился в разы. Выдача разрешений на строительство упала в три раза. 1 ноября 2018 года, без объяснения причин, мэрия отозвала у ЯКСМК уже выданное ранее разрешение на строительство многоквартирного дома на ул. Халтурина — Строителей. Признание ничтожным законным образом оформленного разрешения привело нас, мягко говоря, в состояние шока. ЯКСМК под это строительство расселило 62 квартиры. Предприятие вложило собственные и кредитные средства на подготовку проекта, инженерные изыскания, на отсыпку и другие работы на сумму около 160 млн. рублей. Все наши попытки связаться с мэром Авксентьевой по этому вопросу не увенчались успехом. Ни путем официальной переписки, ни путем элементарной телефонной связи. Все предыдущие мэры города не считали зазорным поднять трубку телефона и договориться о встрече. Но Сардана Владимировна, видимо, считает, что не барское это дело отвечать на телефонные звонки. Через полтора месяца нас пригласил ее зам Василий ГОГОЛЕВ, который в крайне пренебрежительном тоне сказал, что разрешение они признали ничтожным по непонятно каким причинам. И только после вмешательства Прокуратуры республики, куда мы обратились, Окружная администрация в конце января 2019 года выдала нам разрешение.

В одностороннем порядке мэрией была приостановлена Программа развития территории в микрорайоне Марха. В планах было строительство крупного жилого комплекса до 2024 года. В рамках этой программы в 2017 году уже был построен и введен многоквартирный жилой дом на 282 квартиры. Под комплекс мы построили 1,5 километра асфальтовой дороги и протянули инфраструктуру на 280 млн. рублей, ознаменовав тем самым начало развития микрорайона Марха и территорий города в целом. Планов было много. Но, к сожалению, руководство города во главе с Авксентьевой, не иначе как возомнив себя богами, решило, что Якутску комплексная застройка не нужна и сделали акцент на точечную застройку. А ведь любой думающий градоначальник должен знать, что с точечной застройкой развития города не будет.

На ключевые посты в строительном блоке руководство города назначило абсолютно некомпетентных людей, которые за почти два года развалили все. Легко порушить то, что создавалось годами, а воссоздать это все заново почти невозможно. Нельзя так относиться к народу, который тебя избрал. У руководителя города должно быть чувство ответственности, а не чувство безграничной власти.