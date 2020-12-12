Руководство Мархи отчиталось о работе за 2020 год

В рамках ежегодного отчета территориальных органов управления округов и пригородов города Якутска перед населением, 11 декабря, состоялся отчет управления администрации мкр. Марха за 2020 год. В связи с необходимостью соблюдения мер безопасности против распространения коронавирусной инфекции мероприятие прошло в дистанционном формате.

С докладом об итогах работы администрации пригородного микрорайона за текущий год, основных планах и задачах на 2020 год выступил руководитель управления администрации мкр. Марха Николай Ксенофонтов.

Микрорайон Марха является одним из самых больших микрорайонов города – здесь проживает порядка 30 тысяч человек. По информации руководителя администрации, в 2020 году материальная помощь по социальному контракту на ведение своего дела оказана 8 семьям. Проведены работы по благоустройству жилых домов ветеранов тыла и инвалидов 1 и 2 группы. По муниципальной программе «Оказание помощи на благоустройство жилых домов» помощь оказана 7 семьям, из которых 3 семьи ветеранов тыла и 4 семьи инвалидов. Материальная помощь на проведение газификации в жилых домах оказана 22 семьям.

В 2020 году в микрорайоне посажено более 24 тысяч цветов, в том числе по акции «Миллион цветов» администрацией Мархи посажено 2200 штук, школами и детскими садами – 6930 штук, предприятиями, учреждениями и жителями микрорайона — 14930 штук и 300 штук саженцев.

В этом году приобретен и установлен игровой комплекс во дворе по ул. Дзержинского, 9-10, отремонтировано 11 детских площадок на общую сумму 698 810 рублей.

За год выполнены работы по вывозу несанкционированных свалок, в количестве 1711 кубометров, и брошенных автомобильных кузовов, в количестве 60 единиц. Проведены очистка дорожного покрытия протяженностью 6,3 км на сумму 383 520 рублей, вывоз снега объемом около 1124 кубометров выполнен на сумму 319 095 рублей, пропарка водоотводных лотков протяженностью 1 000 погонных метров проведена на сумму 130 000 рублей, откачка талых и ливневых вод с дворовых и уличных территорий в количестве 2925 кубических метров на сумму 659 877 рублей. Отремонтировано 2, 2 км, грейдировано 40 км дорог.

В отчете отмечено, что на территории микрорайона имеется 6 крестьянских хозяйств, конноспортивный клуб и 42 частных двора, ведущих сельское хозяйство, из которых мелкий и крупный рогатый скот содержат 29 дворов, птиц — 15 дворов, свиней — 5 дворов, кроликов — 5 дворов, лошадей — 6 дворов, пчеловодством занимается 1 фермерское хозяйство. Общее количество КРС – 155 голов, лошадей – 186, свиней – 3972, МРС – 85 голов, кроликов – 100, птиц – 1191.

После основного доклада отчет продолжился в формате диалога с населением. Николай Ксенофонтов ответил на вопросы по газификации домов, освещению улиц, отлову безнадзорных животных, благоустройству микрорайона, ремонте магистральных и внутриквартальных дорог, детских, спортивных площадок, социальных выплатах для многодетных семей, льготах для садово-огороднических товариществ. Предложения и пожелания населения, поступившие в ходе отчета, взяты на контроль администрации и внесены в протокол для дальнейшей работы.

Отчеты ТОУ за 2020 год перед населением городского округа проводятся с 10 по 24 декабря во всех округах и пригородах. С графиком отчетов можно ознакомиться на сайте якутск.рф и в своих территориальных управлениях.