Руководство ЛОРП посетило Жатайскую БТЭФ

Состоялось выездное совещание руководства ПАО «ЛОРП» на Жатайской базе технической эксплуатации флота. Рабочая группа под руководством генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея ЛАРИОНОВА посетила построенные на территории завода объекты, ознакомилась с ходом строительства новых.

В связи с началом строительства высокотехнологичной верфи, было снесено несколько объектов. И уже сейчас построен новый склад для хранения товарно-материальных ценностей. Он построен с использованием современных технологий, усовершенствован, оснащен стеллажами и другими необходимыми атрибутами. В ближайшее время, после завершения отделочных работ, будет сдан в эксплуатацию.

В Жатай прибыли две новые нефтеналивные баржи ROB, построенные в Рыбинске Ярославской области. Груженые топливно-энергетическими ресурсами для обеспечения жизнедеятельности республики, они преодолели большой путь с Ярославской области до Республики Саха (Якутия). Со следующего года они начнут осуществлять завоз из Архангельска и Мурманска в арктические районы Якутии и на Чукотку по трассе Северного морского пути.

На слипе делегация обсудила вопросы судоремонта. По информации главного инженера ПАО «ЛОРП» Виктора ШАДРИНА, разворот судоремонта проходит без отставаний от плана. «В предстоящий зимний судоремонт Жатайской базе технической эксплуатации флота предстоит произвести капитально-восстановительный ремонт 8 главных двигателей. На них будут произведены трубопроводные работы по монтажу вентиляционной и балластно-осушительной систем и токарно-фрезерные работы по изготовлению элементов движительно-рулевого комплекса. На электро-монтажные работы будет привлечена подрядная организация. В настоящее время ведутся работы по сбору коммерческих предложений для последующего объявления конкурса. Необходимо подготовить к предстоящей навигации буксирный теплоход «Александр Ершов» — сказал Виктор Шадрин.

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По итогам выездного совещания генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов отметил хорошую работу коллектива Жатайской базы по ремонту судов, а также по развитию инфраструктуры. «Изменения в лучшую сторону на Жатайской базе очевидны. Кроме ремонта судов, мы уделяем большое внимание укреплению берегового хозяйства и усовершенствованию объектов. Это также считается одним из приоритетных направлений. Поэтому желаю коллективу не останавливаться на достигнутом и с каждым разом улучшать свои показатели не только в судоремонте, но и сфере улучшения инфраструктуры Жатайской базы» — отметил Сергей Ларионов.

Далее рабочая группа осмотрела территорию строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Как рассказал заместитель генерального директора по строительству и инфраструктуре ПАО «ЛОРП» Юрий ГУРЕЕВ, в настоящее время проводятся работы по установке свай, ведется подготовка к монтажу термостабилизации, параллельно изготавливаются анкерные болты и производится бетонирование ростверков. Работы ведутся в плановом режиме.