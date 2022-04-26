Руководство Комдрагметалла получило Карты жителя Якутии

Председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов лично вручил карты «Моя Якутия» руководителям Комитета по драгоценным металлам. Карты получили генеральный директор Комдрагметалла Александр Кычкин, его заместители Александр Терентьев, Михаил Слепцов, Валерий Дзюбенко, Степан Степанов и советник генерального директора Карл Васильев.

«Мы, как местный якутский банк, целиком и полностью разделяем потребности жителей республики и стараемся создавать продукты с доступными, выгодными условиями прицельно, что называется, под нужды земляков. Мы уверены, что сотрудники одного из ключевых предприятий региона Комдрагметалла по достоинству оценят Карту жителя Якутии и будут использовать её в повседневной жизни», — сказал Николай Долгунов и отметил, что в Алмазэргиэнбанке всегда рады постоянным и новым клиентам.

Сотрудники АЭБ представили коллективу Комдрагметалла презентацию о флагманском продукте, собрали заявки на открытие карты.

Генеральный директор АО «Комдрагметалл РС(Я)» Александр Кычкин поблагодарил руководителя АЭБ и выразил уверенность, что Карта «Моя Якутия» станет для него и его коллег полезным финансовым инструментом.

Проект «Карта жителя Якутии» запущен летом 2021 года в рамках реализации Концепции единого цифрового сервиса для жителей республики по инициативе Правительства РС(Я). Оператором проекта на основе конкурсных процедур был выбран Алмазэргиэнбанк. Социальную карту уже заказали более 52 тысячи якутян.