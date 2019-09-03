Руководство фонда капремонта обсудило важные вопросы

Руководство Фонда капитального ремонта Республики Саха (Якутия) приняло участие в селекторном совещании в формате видеоконференцсвязи с регионами России, под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. На повестке – реализация региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов. Так же Республику представило Министерство Жилищно-коммунального хозяйства и Энергетики РС (Я).

В ходе совещания обсуждали основные вопросы:

Отбора подрядных организаций, недостаточные темпы заключения контрактов региональными операторами капремонта на выполнение работ так же вызывают беспокойство аппарата.

На 1 августа уровень контрактования составляет 210 млрд рублей, или 68% плановой стоимости проведения работ. Сложившийся уровень не достаточный, подчеркнул Минстрой России, учитывая сезонность выполнения работ.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров так же отметил регионы, объем заключенных контрактов в которых составляет менее 50% от плана, при том, что собираемость взносов в них высока. Он призвал регионы ускорить заключение контрактов, чтобы не переносить сроки выполнения работ.

Собираемость и финансовую устойчивость региональных систем.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров отметил, что уровень собираемости взносов на выполнение капитального ремонта с начала года в ряде российских регионов приближается к 100%. Среднероссийский показатель составляет 95%, что на 3 пункта выше по сравнению с прошлым годом.

Выполнение работ

Всего в стране выполнен 21% от плановой стоимости. Если говорить по квадратным метрам, то исполнение — 25,5%. В прошлом году на последнюю отчетную дату было 30% по площади.

На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) собираемость на уровне 79%, что является ниже среднероссийского. Еще раз напоминаем, что от полноты собранных средств взносов на счету регионального оператора зависит своевременность проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.