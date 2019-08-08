Руководителями НХМ и ГТОиБ могут стать кадры из-за пределов республики

Будущие руководители Национального художественного музея и Государственного театра оперы и балета будут отобраны по открытому конкурсу, который пройдет в сентябре 2019 года, заявил Айсен Николаев в эфире программы «Якутия, вперед!» на телеканале «Якутия 24».

«Я считаю, что по таким ведущим учреждениям культуры нужно делать конкурсы открытыми», – рассказал глава республики, отметив, что в конкурсе могут принимать участие специалисты из других регионов.

Конкурс будет проводится совместно с Агентством стратегических инициатив при президенте России. Он будет проходить в несколько этапов. Окончательные итоги будут подведены в начале октября 2019 года, сообщает Якутия24.

«Уверен, что на министерские должности будем искать людей через такие новые формы. Это позволит нам привлекать сюда активных, талантливых людей, которые смогут многое дать нашей республике», – подчеркнул Айсен Николаев.

Отметим, что прежние руководители ГТОиБ (Сергей Сюльский), НХМ (Ася Габышева) и ЯГОМИиКНС им. Ярославского (Егор Шишигин) были отправлены в отставку в один день 30 апреля в связи с истечением срока контракта.

При этом, директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского был назначен 15 июля без открытого конкурса, то есть традиционным способом. Им стал Николай БУГАЕВ, ранее возглавлявший департамент по развитию гражданских инициатив, а после работавший помощником у руководителей исполнительной власти республики. К слову сказать, после рабочего дня Николай Бугаев с друзьями приводят в порядок якутский балаган на территории музея.

А ГТОиБ и НХМ пока остаются без руководителей. Возможно, открытый конкурс на посты руководителей этих учреждений связан с тем, что в их коллективах имели место открытые или скрытые конфликты. Таким образом, теоретически НХМ и ГТОиБ могут возглавить кадры из-за пределов республики, если они докажут комиссии, что смогут достойно развивать вверенные им учреждения.