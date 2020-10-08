Руководители управляющих компаний могут лишиться должностей

Лицензионная комиссия Управления государственного строительного и жилищного надзора РС (Я) информирует о необходимости прохождения аттестации должностных лиц управляющих компаний на знание требований жилищного законодательства к осуществлению деятельности многоквартирными домами.

В 2020 году истекает срок действия большинства квалификационных аттестатов, которые были выданы в 2015 году руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.

«Наличие квалификационного аттестата у руководителя управляющей компании одно из лицензионных требований, нарушение, которого может повлечь штраф на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию руководителя на срок до трех лет, и штраф на управляющую компанию в размере от 250 до 300 тысяч рублей. Также, экзамен должен быть пройден до окончания срока действия квалификационного аттестата», — пояснил заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора РС (Я) Павел Корнилов.

Квалификационный экзамен проводиться дистанционно Центром тестирования ВШИМ при Главе РС (Я). Экзамен проводится бесплатно в форме компьютерного тестирования, передает пресс-служба Управления госстройжилнадзора РС (Я).

Для получения квалификационного аттестата, претенденту необходимо подать заявление о допуске к экзамену в лицензионную комиссию в сканированном виде на адрес электронной почты: ugszhn@sakha.gov.ru. Форму заявления можно скачать на официальном сайте Управления: https://upr-gszgn.sakha.gov.ru/litsenzirovanie/kvalifikatsionnyj-ekzamen. Телефоны для справок: 8 (4112) 506-383, 8 (4112) 506-385.