Руководители ЛОРПа сделали свой выбор!
Как известно, в этом году голосование по поправкам к Конституции РФ, впервые будет проходит в течение 7 дней. Такое решение принято в целях исключения распространения коронавирусной инфекции, для безопасности и избежания скопления людей.
Поэтому, начиная с сегодняшнего дня избирательные участки вошли в активную фазу своей деятельности.
Руководители ПАО «ЛОРП» решили сделать свой выбор в первый день голосования.
Генеральный директор пароходства Сергей Ларионов проголосовал вместе с супругой Вероникой Ларионовой.
«Среди всех вносимых правок, хотелось бы особо отметить социальную часть, согласно которой государство на постоянной основе будет обеспечивать необходимый уровень социального достоинства гражданам России: закрепление в Конституции МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексация социальных пособий, пенсий, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России. Призываю всех Якутян прийти на избирательные участки и внести свою лепту в процветание Родины» — сказал Сергей Ларионов.
Своим избирательным правом также воспользовались 1-й заместитель генерального директора Сергей Емельянов, заместитель по управлению персоналом Владимир Мякишев и начальник Управления по эксплуатации флота Юрий Бадин.
Председатель избирательного участка №721 г.Якутска, расположенного в административном здании ПАО «ЛОРП», Н.С.Круцык пояснила следующее:
«Сейчас, как вы все знаете, на фоне пандемии везде принимаются меры безопасности, не исключением будет и кампания по проведению общероссийского голосования. Президент России Владимир Путин, издавая указ, сразу отметил, что главной задачей избирательной комиссии является обеспечение безопасности для здоровья, как для голосующих, так и членов избирательных комиссий. В связи с этой целью, мы принимаем все зависящие от нас меры, которые рекомендованы нам ЦИК России, совместно с Роспотребнадзором РФ».
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