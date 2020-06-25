Руководители ЛОРПа сделали свой выбор!

Как известно, в этом году голосование по поправкам к Конституции РФ, впервые будет проходит в течение 7 дней. Такое решение принято в целях исключения распространения коронавирусной инфекции, для безопасности и избежания скопления людей.

Поэтому, начиная с сегодняшнего дня избирательные участки вошли в активную фазу своей деятельности.

Руководители ПАО «ЛОРП» решили сделать свой выбор в первый день голосования.

Генеральный директор пароходства Сергей Ларионов проголосовал вместе с супругой Вероникой Ларионовой.

«Среди всех вносимых правок, хотелось бы особо отметить социальную часть, согласно которой государство на постоянной основе будет обеспечивать необходимый уровень социального достоинства гражданам России: закрепление в Конституции МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексация социальных пособий, пенсий, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России. Призываю всех Якутян прийти на избирательные участки и внести свою лепту в процветание Родины» — сказал Сергей Ларионов.



Своим избирательным правом также воспользовались 1-й заместитель генерального директора Сергей Емельянов, заместитель по управлению персоналом Владимир Мякишев и начальник Управления по эксплуатации флота Юрий Бадин.

Председатель избирательного участка №721 г.Якутска, расположенного в административном здании ПАО «ЛОРП», Н.С.Круцык пояснила следующее: