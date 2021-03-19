Руководители дошкольных организаций Нюрбинского района встретились с Галиной Данчиковой

В Москве на Всероссийской конференции руководителей дошкольных организаций, посвященной проблемам работы с детьми с ОВЗ, приняли участие руководители дошкольных учреждений Нюрбинского района. Они встретились с депутатом Государственной Галиной Данчиковой.

Как рассказала пресс-корреспондент нюрбинской рабочей группы Венера Степанова, Галина Иннокентьевна осталась довольной новыми социальными проектами, реализуемыми администрацией района. «В том числе проектами «Учитель села» и «Нюрбинский материнский капитал».

Отметила ощутимую материальную поддержку в строительстве, благоустройстве и улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан – ветеранов тыла, инвалидов 1 группы, семей с детьми-инвалидами с ДЦП», — сказала Венера Степанова.

Внимательно выслушав проблему по «возврату» должности медицинского работника и формированию заработной платы руководителя дошкольной образовательной организации, подчеркнув сложность и кропотливость работы над принятием положительных результатов по запросу, Галина Иннокентьевна обещала принять самое активное участие в решении этих проблем.