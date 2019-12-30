Руководитель управляющей компании в Якутии наказан за самоуправство

Одна из управляющих компаний города Мирного отключила электроэнергию в жилых помещениях. Жители обратились в прокуратуру.

Как выяснила прокуратура, руководителем управляющей компании в отсутствие на то полномочий и оснований принято решение о самовольном отключении электроэнергии двум потребителям ввиду образования у них задолженности за тепловую энергию.

При этом, задолженность за услуги электроэнергии перед ресурсоснабжающей организацией у граждан отсутствовала.

Статьей 38 Федерального закона «Об электроэнергетике» установлен запрет на ограничение режима потребления электроэнергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии.

Прокуратура города возбудила в отношении руководителя управляющей компании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.1 КоАП РФ – самоуправство.

По результатам рассмотрения административного материала постановлением мирового судьи судебного участка № 50 Мирнинского района должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, права граждан восстановлены.