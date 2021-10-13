13.10.2021
18:04
67
Общество
Руководитель Управления госстройжилнадзора Павел Аргунов выступит в прямом эфире соцсетей
Руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Аргунов Павел Анатольевич 14 октября 2021 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Павел Аргунов ответит на все актуальные вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.
Начало — в 17.00 часов.
Ссылки на эфир:
Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154107208084912
Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_19577
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#АГиП РС(Я)#Павел Аргунов#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)#Руководитель Управления госстройжилнадзора Павел Аргунов выступит в прямом эфире соцсетей
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