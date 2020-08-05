Руководитель строительной компании осужден за нецелевое использование средств дольщиков

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Монолит-Строй». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Суд с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установил, что подсудимый с 2014 по 2018 годы использовал денежные средства, привлеченные от участников долевого строительства не на строительство объекта, а на другие цели, в том числе на оплату обязательств подконтрольных ему организаций, погашение кредитов и займов и др. Сумма нецелевого расходования составила около 100 млн. рублей.

В результате данных действий, строительство объекта – многоквартирного жилого дома не завершено, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба 117 потерпевшим, нарушению их права на жилище, привело к банкротству застройщика.

Суд приговорил генерального директора ООО «Монолит-Строй» к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права в течение 2 лет заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.