16.09.2019
15:23
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Якутск
Руководитель СЭГХ ответит на вопросы в прямом эфире
Сегодня, 16 сентября в 21.00 час, на телеканале «Россия 24» руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов примет участие в программе «Прямой эфир с городом» и ответит на вопросы горожан.
Айаал Егинов расскажет о начале отопительного сезона, благоустройстве города, ситуации с вывозом ТКО, газификации земельных участков многодетных семей и других актуальных вопросах городского хозяйства.
Свои вопросы и пожелания вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.
Источник: Якутск.рф
#Айаал Егинов#МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»#Руководитель СЭГХ ответит на вопросы в прямом эфире#СЭГХ
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