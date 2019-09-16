Руководитель СЭГХ ответит на вопросы в прямом эфире

Сегодня, 16 сентября в 21.00 час, на телеканале «Россия 24» руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов примет участие в программе «Прямой эфир с городом» и ответит на вопросы горожан.

Айаал Егинов расскажет о начале отопительного сезона, благоустройстве города, ситуации с вывозом ТКО, газификации земельных участков многодетных семей и других актуальных вопросах городского хозяйства.

Свои вопросы и пожелания вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.