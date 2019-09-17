Айаал Егинов ответил на вопросы горожан

Вчера, 16 сентября, на телеканале «Россия 24» руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов принял участие в программе «Прямой эфир с городом» и ответил на вопросы горожан.

Акутальной темой этих дней остается подключение многоквартирных домов к теплоснабжению. Айаал Егинов подчеркнул, что работа по отопительному сезону идет в плановом режиме. Запущена подача тепла в 3 030 многоквартирных домах, что составляет 99,8 %.

По 12 жилым домам из ветхого и аварийного жилого фонда выполняются ремонтные работы, запуск планируется сегодня, 17 сентября.

«Мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполнены в полном объеме, по всем социальным объектам города тепло запущено, не считая гаражей в сфере здравоохранения. К теплу подключены все микрорайоны и пригороды города, за исключением нескольких домов в микрорайоне Марха и Строительном округе», — отметил Айаал Егинов.

В городе Якутске существует проблема бесхозных сетей. Как рассказал руководитель МКУ «СЭГХ», в столице имеется примерно 6 тысяч таких объектов, из них порядка 5 тысяч относятся к газовым сетям, остальное – сети канализации, электроснабжения и водоснабжения. 700 из них в этом году будут поставлены на учет.

В Строительном округе проведен большой объем работ по обустройству территории. Аналогичная работа по выгребным ямам и складированию мерзлых бытовых отходов в неблагоустроенном жилом фонде будет продолжена в Сайсарском, Гагаринском округах.

«По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в этом году ведется обустройство дворовых территорий по адресам Каландрашвили 23/1, Аммосова 4/1 и Аммосова 4/2. В настоящее время идет работа по асфальтированию, освещению, установке детских площадок, озеленению», — прокомментировал руководитель.

После проливных дождей в городе муниципальные службы выполняют работу по выкачиванию вод с помощью насосных станций, куда направляются порядка 60 единиц техники ежедневно.

«Проблема водоотведения в столице – серьезный вопрос, требующий тщательной, детальной проработки. В данное время начинается процесс систематизации комплексного подхода по обустройству водоотведения», — сказал Айаал Анатольевич.

В этом году в городе системно началась работа по газификации.

«В настоящее время мы проводим газификацию двух больших микрорайонов – микрорайон в селе Хатассы и «Северный» по 17 км Намского тракта. В каждом из них будет проложено по 20 км газопровода. Если говорить о стратегическом плане, в нормативно-правовые акты по газификации внесены серьезные изменения. В связи с этим «Сахатранснефтегаз» отказывает многим заявителям по причине дефицита пропускной способности», — сообщил он.

Напомним, руководитель Службы эксплуатации городского хозяйства Айаал Егинов проводит личный прием граждан по средам и пятницам с 16 по 18 часов.