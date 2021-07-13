Руководитель Рослесхоза: Сегодня площадь, пройденная пожарами в Якутии, меньше, чем в прошлом году

Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ (Рослесхоз) Иван Советников 13 июля провели заседание Комиссии региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросу прохождения пожароопасного сезона и защиты населённых пунктов от природных пожаров на территории республики.

Айсен Николаев выразил огромную признательность Рослесхозу и министерству природных ресурсов и экологии РФ за беспрецедентную помощь в этом году. Так, сегодня в регионе работают более 800 десантников-пожарников, сотрудников Авиалесоохраны из 10-и субъектов страны, в том числе из федерального резерва. Задействованы воздушные суда МЧС, вертолёты министерства обороны РФ, самолёт Бе-200, который сейчас находится на ремонте.

Глава региона подчеркнул, что в этом году июнь месяц в республике был самым жарким по наблюдениям за последние десятилетия.

«Несмотря на крайне засушливую жаркую погоду без осадков площадь, пройденная огнём пожаров, в этом году меньше, чем в прошлом году на 40%. Это результат того, что мы тушим большинство лесных пожаров. Если в прошлом году мы не обслуживали 95% пожаров, то сегодня соотношение приостановленных и тушащихся пожаров по площади – 50Х50. Это нам удалось благодаря помощи федерального центра», — резюмировал Айсен Николаев.

Ил Дархан отметил успешную работу в республике самолёта Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «ВЕЕР» для искусственного вызывания осадков и поблагодарил заместителя начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николая Ковалева за организацию полётов. Руководитель региона дал поручение первому вице-премьеру Дмитрию Садовникову рассмотреть возможность заказа для нужд республики аналогичного подвесного оборудования на самолёт Ан-26. Это он обосновал необходимостью каждое лето тушить лесные пожары и решением вопросов сельского хозяйства региона, которое несёт большие потери из-за засухи.

Руководитель Рослесхоза Иван Советников в своём выступлении, отметив, что действительно на территории республики сложилась сложная ситуация, поблагодарил Айсена Николаева за организацию оперативного тушения лесных пожаров.

«Мы видим, что и количество обслуживаемых пожаров, и общий подход соответствуют той сложной ситуации, которая сложилась. Работы ведутся. Действительно сегодня площадь, пройденная пожарами, огнём в Якутии меньше, чем в прошлом году. Это результат большой работы, которую необходимо продолжить», — сказал Советников.

Он отметил, что в ряде районов республики прошли осадки, и ситуация стабилизировалась. Вместе с тем, руководитель Рослесхоза подчеркнул, что расслабляться не следует и нужно продолжить максимальную системную работу по тушению пожаров.

Сегодня на территории Якутии действует 324 лесных пожара на площади 1 млн 280 тыс. 892 га. Из них в охраняемой зоне проводится тушение 74 возгораний на площади 503 тысячи 588 га. За прошедшие сутки ликвидировано – 14, локализовано – 16 пожаров. На тушении огня задействованы 2262 человека и 309 единиц техники.

На заседании заслушаны доклады о прогнозе природно-климатических явлений, прохождении пожароопасного сезона и принимаемых мерах, о мерах по защите населённых пунктов подверженных угрозе лесных пожаров.

Информацию представили заместитель начальника ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Маршалик, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев, председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Дмитрий Лепчиков.

О ходе тушения лесных пожаров в своих районах доложили глава Горного улуса Никита Андреев, глава Хангаласского улуса Олег Иринеев, глава Оймяконского улуса Иннокентий Сивцев.

Подводя итоги заседания, Айсен Николаев озвучил, что в республике наблюдается незначительное снижение количества пожаров. В связи с осадками и благоприятной погодой Ил Дархан указал усилить работу по дотушиванию и локализации возгораний.

Руководитель республики дал задание подготовить проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства РС(Я) дополнительных средств на тушение лесных пожаров. Также глава региона поручил министру экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), руководителям лесохозяйственных организаций и бригад по тушению лесных пожаров в районах предоставить все отчёты об использовании выделенных финансовых средств.