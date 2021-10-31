Руководитель Росавиации о деятельности якутских авиакомпаний
В субботу, 30 октября, в Якутске, на совещании у главы республики с руководящим составом
региональных авиапредприятий по вопросам развития авиатранспортного комплекса и малой
авиации республики, присутствовал руководитель Федерального агентства воздушного
транспорта Александр НЕРАДЬКО. Он отметил важную роль авиакомпаний «Якутия» и
«Полярные авиалинии», которые наработали опыт работы в самых сложных климатических
условиях.
«Мы будем совместно решать вопрос обновления парка воздушных судов
авиакомпаний, поддержания их лётной годности», – сказал Нерадько.
Отдельно руководитель Росавиации подчеркнул роль авиакомпании «Якутия» в сложный сезон
2021 года, когда из-за ремонтных работ были введены ограничения на взлетно-посадочной полосе
аэропорта Якутска. Александр Нерадько также упомянул периодическое ограничение видимости
из-за лесных пожаров и задымленности. Несмотря на все эти факторы, по словам руководителя
федерального агентства, авиакомпания отработала достаточно устойчиво и обеспечила
безопасность пассажирских перевозок.
По итогам встречи Александр Нерадько поддержал предложения руководства региона по
необходимости увеличения объемов субсидирования межрегиональных пассажирских перевозок,
а также по вопросам развития малой авиации.
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