Руководитель Росавиации о деятельности якутских авиакомпаний

В субботу, 30 октября, в Якутске, на совещании у главы республики с руководящим составом

региональных авиапредприятий по вопросам развития авиатранспортного комплекса и малой

авиации республики, присутствовал руководитель Федерального агентства воздушного

транспорта Александр НЕРАДЬКО. Он отметил важную роль авиакомпаний «Якутия» и

«Полярные авиалинии», которые наработали опыт работы в самых сложных климатических

условиях.

«Мы будем совместно решать вопрос обновления парка воздушных судов

авиакомпаний, поддержания их лётной годности», – сказал Нерадько.



Отдельно руководитель Росавиации подчеркнул роль авиакомпании «Якутия» в сложный сезон

2021 года, когда из-за ремонтных работ были введены ограничения на взлетно-посадочной полосе

аэропорта Якутска. Александр Нерадько также упомянул периодическое ограничение видимости

из-за лесных пожаров и задымленности. Несмотря на все эти факторы, по словам руководителя

федерального агентства, авиакомпания отработала достаточно устойчиво и обеспечила

безопасность пассажирских перевозок.



По итогам встречи Александр Нерадько поддержал предложения руководства региона по

необходимости увеличения объемов субсидирования межрегиональных пассажирских перевозок,

а также по вопросам развития малой авиации.