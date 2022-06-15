Руководитель предприятия обвиняется в растрате более 3,6 млн рублей

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором муниципального унитарного предприятия на лизинговых условиях получил для разведения племенной крупный рогатый скот в количестве 182 голов.

Впоследствии на основании поданной им заявки предприятию Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на погашение части понесенных затрат по лизингу в рамках поддержки сельскохозяйственных предприятий предоставлена субсидия в размере более 3,6 млн рублей.

Вместе с тем обвиняемый обязательства по лизингу не исполнил, указанную сумму использовал по собственному усмотрению на другие нужды.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

В целях возмещения причиненного преступлением ущерба в суд предъявлено исковое заявление, в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого.