Руководитель оштрафован за правонарушение коррупционной направленности

Прокуратура Амгинского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части привлечения к трудовой деятельности бывших государственных служащих.

Установлено, что на работу в организацию принят сотрудник, ранее занимавший должность государственной гражданской службы.

Вопреки требованиям закона, работодатель в установленный законом срок не направил сообщение о заключении с бывшим служащим трудового договора по его прежнему месту службы.

Прокуратура района возбудила в отношении руководителя учреждения дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Постановлением суда должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.