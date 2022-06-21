21.06.2022
10:03
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Судебная хроника

Руководитель оштрафован за правонарушение коррупционной направленности

Прокуратура Амгинского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части привлечения к трудовой деятельности бывших государственных служащих.

Установлено, что на работу в организацию принят сотрудник, ранее занимавший должность государственной гражданской службы.

Вопреки требованиям закона, работодатель в установленный законом срок не направил сообщение о заключении с бывшим служащим трудового договора по его прежнему месту службы.

Прокуратура района возбудила в отношении руководителя учреждения дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Постановлением суда должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Марианна Рожина

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