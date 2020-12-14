Руководитель Магана о работе в 2020 году

11 декабря руководитель Управления администрации села Маган Сергей Спиридонов в формате видеоконференции провел отчет перед населением об итогах деятельности за 2020 год.

Руководитель администрации рассказал жителям о принятых мерах по благоустройству территории, по обеспечению функционирования объектов инфраструктуры, по социальной поддержке населения села, жители имели возможность задать интересующие их вопросы.

За текущий год с территории села вывезены несанкционированные свалки объемом 561 кубических метров, 584 мешка сухого мусора, установлено семь дополнительных санитарных точек. За зимний период вывезено снега общим объемом 1 тыс. кубических метров.

«Для сквера «Памяти павших воинов в ВОВ» изготовлен стенд из панелей, установлена железная стела на ворота, бетонные цветники, изготовлены скамейки, обустроена дорожка из тротуарной плитки», — сообщил Сергей Спиридонов.

Вывезены бесхозные деревянные строения с улиц Алымова, Кухто и Лесная. На спортивных площадках по ул. Антенная и ул. Кухто выправили опоры, покрасили ограждения и установили волейбольную сетку.

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2014-2032 гг.» и подпрограммы «Развитие наружного освещения» выполнены работы по освещению на ул. Лесная и в переулке Сединский.

«По программе поддержки местных инициатив началось обустройство стадиона в селе Маган подрядчиком ООО «Руна», но часть работ не выполнена по причине пандемии коронавирусной инфекции. Мы планируем расторгнуть контракт», — рассказал Сергей Афанасьевич.

Произведен ремонт восьми жилых домов на ул. Кирова, Лесная, переулок Северный, Алымова, Кухто, 40 лет Победы.

Отсыпаны песком и песчано-гравийной смесью грунтовые дороги ул. Антенная, ДАРС (3-линия), Алымова, Кухто, 40 лет Победы, переулок Сединский, ул .Сединская, Парковый проезд села Маган.

Администрацией села проводится работа по оказанию помощи многодетным и малоимущим семьям в формировании пакета документов, оформлении ходатайств для предоставления в Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска для выделения материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказана адресная материальная помощь на основе социального контракта 16 семьям села.

Совместно с социальным педагогом МОБУ «Маганская средняя общеобразовательная школа», работниками ГУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» проводятся посещения неблагополучных семей, оказывается консультационная помощь. Таким образом, постоянно ведется мониторинг и работа по улучшению качества жизни жителей села Маган.

Руководитель села Маган Сергей Спиридонов, представители управляющих компаний, представители Маганского участка ГУП ЖКХ РС (Я) ответили на вопросы жителей о ремонте спортивного зала села Маган, о температурном режима в некоторых жилых домах, об очистке улицы Кирова, о холодном водоснабжения по отдельным адресам, об установке летнего водопровода и о строительстве стадиона. Предложения и пожелания населения, поступившие в ходе отчета, взяты на контроль администрации и внесены в протокол для дальнейшей работы.

Отчеты территориальных органов управления за 2020 год перед населением городского округа проводятся с 10 по 24 декабря во всех округах и пригородах. С графиком отчетов можно ознакомиться на сайте якутск.рф и в своих территориальных управлениях.